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Вторгнення РФ на територію України розпалить конфлікт – Пентагон

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин

Сполучені Штати разом із союзниками перебувають в опозиції до спроб Росії підірвати основні цінності, що загрожують миру та безпеці в Європі.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

– Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але також порушить основоположні принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та самовизначення України, – наголосив очільник Пентагону.

10 лютого в Білорусі стартували спільні військові навчання з РФ. Триватимуть вони до 20 лютого.

У Міноборони США занепокоєні тим, що стежити за перебігом навчань прибув начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Днями в Білому домі повідомили, що Російська Федерація продовжує активно нарощувати війська біля кордонів України.

Так, Росія вже стягнула до кордонів України близько 70% армії, яку може використати для масштабного вторгнення.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: Getty Images

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Факти ICTV
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