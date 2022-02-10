Вторгнення РФ на територію України розпалить конфлікт – Пентагон

Сполучені Штати разом із союзниками перебувають в опозиції до спроб Росії підірвати основні цінності, що загрожують миру та безпеці в Європі.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

– Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але також порушить основоположні принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та самовизначення України, – наголосив очільник Пентагону.

.@SecDef: We’re unified in opposition to Russia’s attempts to undermine those core values that threaten peace and security in Europe. pic.twitter.com/nmx1UNCbKP — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) February 8, 2022

10 лютого в Білорусі стартували спільні військові навчання з РФ. Триватимуть вони до 20 лютого.

У Міноборони США занепокоєні тим, що стежити за перебігом навчань прибув начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Днями в Білому домі повідомили, що Російська Федерація продовжує активно нарощувати війська біля кордонів України.

Так, Росія вже стягнула до кордонів України близько 70% армії, яку може використати для масштабного вторгнення.

Джерело: U.S. Department of Defense