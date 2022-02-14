Плани України щодо членства в НАТО: пояснення МЗС та Пристайка

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, дипломат відповів: “Ми могли б”. Пристайко уточнив, що “враховуючи ту загрозу, яка є”, Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

— Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія, – Ред.) прийдуть завтра? – заявив Пристайко, зазначивши, що Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

У підсумку, слова Пристайка розтиражували світові ЗМІ та інформресурси країни-агресора для гучних заголовків. В українських відомствах довелося оперативно реагувати на інтерв’ю. Але чи все було так однозначно?

Після сказаного вище журналіст ВВС перепитав у посла, чи справді він мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

— Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно, – заявив він.

“We are trying to find the best way out.” Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia. It would mean the country abandoning a goal written into its constitution. — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Пристайко також наголосив, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії, адже РФ вже оточена країнами-членами Альянсу. Він висловив думку, що Москві не подобається, що Україна може стати “чимось іншим, ніж Росія” і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

— Це (вступ України в НАТО, – Ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз, – підкреслив український посол.

Якою була реакція МЗС України?

Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що слова посла Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО заради уникнення війни із РФ, вирвані з контексту.

Він зазначив, що заради миру та збереження життів Україна “готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

За його словами, Пристайко вміло зазначив, що Україна наразі не є членом НАТО, а тому питання гарантій безпеки – ключове для нас.

— Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний вступ України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, тож пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. Водночас жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України, – підсумував він.

Згодом на брифінгу МЗС Ніколенко ще раз наголосив про вирвані слова із контексту.

Нова заява Пристайка

Оскільки слова дипломата британським ЗМІ спричинили резонанс, Пристайко пояснив, що він мав на увазі. В коментарі виданню Українська правда він зазначив, що “Україна не може розраховувати зараз на НАТО – бо ми не члени родини”.

— Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО, – Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО – бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз, – зазначив Пристайко.

Чого вимагає Москва?

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проєкт договору між РФ та США про “гарантії безпеки” та проєкт угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

У ньому Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також “від будь-якої військової діяльності на території України”. Також РФ хоче, щоб США не створювали військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, в яких йшлося про виведення військ з України та право Києва самостійно вирішувати питання вступу до Альянсу.