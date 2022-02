Плани України щодо членства в НАТО: пояснення МЗС та Пристайка

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, дипломат відповів: “Ми могли б”. Пристайко уточнив, що “враховуючи ту загрозу, яка є”, Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

У підсумку, слова Пристайка розтиражували світові ЗМІ та інформресурси країни-агресора для гучних заголовків. В українських відомствах довелося оперативно реагувати на інтерв’ю. Але чи все було так однозначно?

Після сказаного вище журналіст ВВС перепитав у посла, чи справді він мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

“We are trying to find the best way out.”

Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022