На фоні загроз посилення російської агресії уряд США запропонував Україні кредитні гарантії на суму до $1 млрд.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Вашингтон надає гарантії для зміцнення економіки України та підтримки програми реформ.

– США підтверджують свою тверду відданість українському народу, об’єднавшись із союзниками та партнерами для мобілізації потужної міжнародної підтримки України. Уряд США пропонує Україні гарантію суверенної позики в розмірі до $1 млрд для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з МВФ, – наголошується в заяві.

Ентоні Блінкен зазначив, що ця допомога (в поєднанні зі співпрацею України з МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та донорами) дозволить посилити економічну стабільність нашої держави, “зростання та процвітання” для українського народу “в умовах дестабілізуючої поведінки Росії”.

Держсекретар США нагадав, що протягом 2014-2016 років Вашингтон надав Україні три окремі суверенні гарантії за кредитами по $1 млрд. В Держдепартаменті наголошують, що це допомогло стабілізувати економіку України в умовах агресії та тиску Росії. Крім того, це допомогло реалізувати “сміливий порядок денний економічних реформ” (чому також сприяла співпраця Києва з МВФ).

Блінкен додав, що, починаючи з 2014 року, США також виділили Україні понад $2 млрд на розвиток. Паралельно уряд США заохочував комерційну участь американських компаній в економіці України.

Водночас Експортно-імпортний банк США планує виділити до $3 млрд для полегшення закупівлі американських товарів та послуг для реалізації проєктів в Україні. А Корпорація США з фінансування міжнародного розвитку має інвестиційний портфель в Україні на близько $800 млн, розподілений між проєктами.

– Ми вивчаємо додаткові способи підтримки України та її народу та продовжимо працювати з Конгресом над просуванням цих зусиль, – наголосив Блінкен.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський подякував Вашингтону за надану допомогу.

– Стратегічне партнерство в дії! Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі $1 млрд та доступні для проєктів в Україні $3 млрд. Дякую президенту Джо Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови! – наголосив український лідер.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із Ентоні Блінкеном повідомив, що Вашингтон, окрім зброї, також надасть Україні макрофінансову допомогу.

Крім того, США відправили до України літаки зі зброєю та боєприпасами для оборони. Йдеться про військову допомогу на $200 млн, затверджену в Білому домі.

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Джерело: Держдепартамент США, Володимир Зеленський