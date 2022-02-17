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Блінкен пояснив, що треба зробити Росії задля початку деескалації на українському кордоні

Ілля Нежигай редактор стрічки
ентоні блінкен

Кремль має чітко оголосити про відсутність планів повномасштабного наступу на Україну.

Як сказав державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН, після такої заяви РФ має почати відведення військ та почати дипломатичні переговори.

– Давайте поясню це ясно і просто. Влада Росії може прямо сьогодні недвозначно оголосити, що РФ не буде вторгатись в Україну… Після цього треба довести справами, почати відведення військ, танків, літаків назад до баз та ангарів. Наступним кроком стануть дипломатичні переговори, – зауважив Ентоні Блінкен.

Він додав, що це буде добрим сигналом, якщо побоювання Вашингтона стосовно планів Кремля щодо України не виправдаються.

– Ми зможемо дихати вільно, якщо побачимо, що Росія змінить свої маневри та продемонструє, що наші прогнози неправильні, – запевнив Ентоні Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також зауважив, що про плани РФ щодо можливого вторгнення кажуть кілька представників з усього світу.

– Ми попереджали владу України, що такі дії (ескалація з боку РФ. – Ред.) наближаються. Ми говоримо про це з надією, що Росія відступить. Дехто сумнівається у наших даних, але я тут не для того, щоб почалась війна, а скоріше, для того, щоб цьому запобігти. Оприлюднена мною інформація ґрунтується на тому, що ми бачимо, зокрема, постійне скупчення солдатів. Наші союзники та партнери теж це бачать. Міжнародна спільнота все голосніше про це говорить, – наголосив він.

Перед цим Ентоні Блінкен попередив, що президент РФ Володимир Путін планує нове вторгнення в Україну найближчими днями.

17 лютого американський президент Джо Байден повідомив, що ризик повномасштабного наступу Росії на Україну залишається на дуже високому рівні.

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Фото: Getty Images

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