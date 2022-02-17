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Дуже високий: Байден оцінив ризик нового вторгнення РФ в Україну

Валентина Летяк редакторка стрічки
Джо Байден

иру Президент США Джо Байден вважає, що найближчим часом ризик нового вторгнення Росії в Україну залишається дуже високим, незважаючи на заяви про відведення військ.

– Дуже високий…У нас є підстави вважати, що вони беруть участь у операції під фальшивим прапором, щоб мати привід зайти. У нас є всі ознаки, що вони готові піти атакувати Україну, – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів.

Глави Білого дому вкотре наголосив, що не бачать ознак відведення російських військ від українського кордону.

– Я думаю, що це трапиться в найближчі кілька днів, – відповів президент США на запитання про те, чи вірить він, що напад станеться, і якщо так, то коли.

Водночас Байден бачить дипломатичний шлях вирішення конфлікту, саме тому попросив держсекретаря Ентоні Блінкена виступити сьогодні в ООН.

Американський лідер сказав, що не планує телефонувати Володимиру Путіну.

Увечері 15 лютого Джо Байден виступив із заявою щодо безпекової ситуації в Україні. Він сказав, що Сполучені Штати не можуть підтвердити відведення військ Росії, про яке напередодні оголосили в Міністерстві оборони РФ.

За його словами, американські аналітики помітили понад 150 тис. військових у Білорусі та РФ.

Тому попри заяви про відведення військ вважає, що загроза нового вторгнення залишається цілком можливою.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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