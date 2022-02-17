Росія завершила підготовку до можливої повномасштабної наступальної операції проти України. Для нового вторгнення військовим РФ може знадобитися менш ніж 12 годин.

Військові експерти від Forward Defense (FD), що є підрозділом Atlantic Council, розповіли про стан підготовки російських військ на землі, морі та у небі.

– Росія, по суті, завершила підготовку до великомасштабної наступальної операції та, ймовірно, може здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за дванадцять годин від моменту отримання однозначного сигналу, наприклад, про перекидання польових військ у пункти висадки, – пишуть військові експерти.

Вони зазначають, що на спільних навчаннях з Білоруссю було приділено увагу наступу з використанням комбінованого озброєння, разом із встановленням переваги повітря та наданням повітряної підтримки великим механізованим силам.

Водночас майбутні військово-морські навчання Росії, ймовірно, будуть зосереджені на встановленні військово-морської переваги в Чорному морі, потенційно використовуючи свій флот для морської блокади чорноморських портів.

Авіація та протиповітряна оборона РФ

Військово-повітряні сили (ВПС) Росії мають літаки для підтримки широкомасштабного наступу. Вони також сигналізують, що готові атакувати авіацію США або НАТО, якщо та втрутиться у конфлікт.

Російські винищувачі та зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), які Росія розмістила в Білорусі, забезпечують зону протидії, що охоплює більшу частину повітряного простору України.

Експерти вважають, що російські Су-25 та інша техніка можуть розшукати українську військову техніку, перед тим як вона розпочне прямі зіткнення з сухопутними військами Росії.

Військово-морський флот РФ

У FD вважають, що проведення біля берегів України російських військово-морських навчань, а також присутність універсальних підводних човнів РФ знизять здатність України бити на сполох за перших ознак неминучого нападу.

Водночас наявність у Чорному морі підводного човна, що оснащений ракетами класу Калібр, підвищить можливості РФ завдавати ударів по цілях та тримати в небезпеці флот НАТО.

13 лютого вдосконалений підводний човен класу Кіло увійшов у Чорне море через турецькі протоки. Це забезпечить, як вважають аналітики, можливість варіантів для Росії: від наземного нападу до протикорабельного.

Ядерні сили РФ

– Останні дії Росії з використанням ядерних сил, ймовірно, спрямовані на попередження США та країн НАТО про ризик ядерної ескалації у разі їхнього прямого втручання задля підтримки України. Ці дії доповнюють заяви президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців про ризик ядерної війни. Росії не потрібно перевозити будь-яке обладнання, щоб бути здатною до ядерної ескалації в Європі, тому ці дії найкраще розуміти як сигнали, – пишуть експерти.

Перед цим, 7 лютого, з’явилося відео того, як винищувач ВПС РФ МіГ-31, що мав на борту гіперзвукову балістичну ракету повітряного базування Кинджал, вперше приземлився в місті Калінінград, що поблизу кордонів Альянсу.

Згідно з заявою Росії, ракета має ядерний потенціал і дальність польоту 1250 миль, що означає, що МіГ-31 може запустити ракету з повітряного простору Калінінграда і легко досягти кількох важливих цілей в Україні разом із Києвом, вважають військові фахівці.

Висновки

Експерти вважають, що Росія завершила або дуже близька до завершення свого нарощування сил у Білорусі та на кордоні з Україною.

Її сили тепер включають висококласні військові можливості; засоби забезпечення бойових дій, такі як розвідка, спостереження та збір даних, радіоелектронна боротьба, мобільний зв’язок та засоби управління; а також засоби підтримки бойових дій, включаючи боєприпаси, технічне обслуговування транспортних засобів, польові медичні пункти, запаси крові та сили безпеки.

– Найбільш імовірною ознакою неминучого вторгнення буде переміщення розгорнутих сил на передові позиції, яке, можливо, вже розпочалося, – резюмували спеціалісти.

17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський президент Володимир Путін готує нове вторгнення до України найближчими днями.

Джерело: Atlantic council