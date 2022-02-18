Україна відстоює мирне вирішення російсько-українського конфлікту, але буде захищати себе в разі ескалації.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки.

– Україна заявляє про свою відданість мирному розв’язанню російсько-українського конфлікту шляхом дипломатії. Україна хоче миру, безпеки і стабільності – не тільки для себе, але і для усієї Європи. Водночас я хочу наголосити, що у випадку, якщо Росія обере ескалацію, то Україна буде захищати себе, – сказав Сергій Кислиця.

Він також закликав РФ залишити її агресивні плани щодо України, які базуються на загрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.

Сергій Кислиця також звернувся до представника Росії. Спеціально для російської сторони, постпред України процитував речницю МЗС РФ Марію Захарову, яка казала, що з точки зору міжнародного права, на її думку, СРСР досі не припинив своє існування.

– Цікаво, яким чином тоді ви опинились у Раді безпеки? Як представник СРСР?, – запитав український дипломат заступника міністра закордонних справ Росії.

Нагадаємо, перед постпредом України на засіданні виступав державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що президент РФ планує здійснити новий наступ на українські території найближчими днями. Ентоні Блінкен також пояснив прості кроки, які треба зробити Росії задля початку деескалації на українському кордоні.

Фото: Постійне представництво України при ООН