Казахстан не визнаватиме так звані “ДНР” і “ЛНР”, питання про це наразі не стоїть. У цьому запевнив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, зазначивши, що офіційна позиція ще розробляється.

– Найближчим часом відбудеться рада безпеки, на якій ми остаточно ухвалимо офіційну позицію Казахстану. Але маю запевнити, що питання про визнання Казахстаном псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР” не стоїть. Тобто ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів та статутів ООН, – пояснив він.

Також Мухтар Тлеуберді прокоментував, чи можливий варіант відправлення сил ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку — військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) на Донбас.

Він пояснив, що військові чи миротворчі сили можуть застосовуватися лише на просторі ОДКБ. Але для цього потрібна резолюція та відповідний мандат Ради безпеки ООН, яка має свої миротворчі сили.

21 лютого за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Президент Росії Володимир Путін підписав відповідні укази і “договори про дружбу” з ватажками луганських і донецьких терористів.

Президент України Володимир Зеленський такі дії Російської Федерації назвав порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Також Україна ініціює екстрений саміт Нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР” і наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

Джерело: Радіо Азаттик