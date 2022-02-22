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Під санкції ЄС потраплять усі депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання “ЛДНР”

Валентина Летяк редакторка стрічки
санкції

Представництво Франції, яка головує у Раді ЄС, повідомило, що на засіданні 22 лютого посли країн ЄС погодили точкові санкції проти тих, хто причетний до визнання Росією фейкових республік на окупованих територіях українського Донбасу.

– Єдність позиції ЄС у реакції на рішення Росії. Рішучість вжити цілеспрямованих санкцій проти причетних осіб у тісній координації з нашими партнерами та союзниками, – такі підсумки зустрічі.

Тобто під санкції ЄС потраплять фактично усі депутати обох палат російського парламенту, і, можливо, члени Радбезу РФ, які вчора також одноголосно підтримали визнання так званих ЛНР та ДНР.

 

Фото: Dreamstime

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