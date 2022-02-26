Франція виступила за відключення Росії від SWIFT

Офіційний Париж підтримав ініціативу відключення РФ від SWIFT та введення персональних санкцій проти Путіна.

Про це вночі 26 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський. Він назвав президента Франції Еммануеля Макрона справжнім другом України.

– Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France, – написав президент України.

Напередодні, 24 лютого, про ймовірне відключення Росії від SWIFT заявляв прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За попередніми даними, на такому рішенні він наполіг твердо і впевнено.

Лише у 2020 році на частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT.

Джерело: Володимир Зеленський