Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що миру має бути надано ще один шанс.

Відповідну інформацію генеральний секретар опублікував у себе на сторінці у Twitter незабаром після закінчення засідання Ради Безпеки ООН.

The @UN was born out of war to end war.

Today, that objective was not achieved.

But we must never give up.

We must give peace another chance.

— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2022