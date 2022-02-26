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Генсек ООН закликав росіян повернутись з України до своїх казарм

Ілля Нежигай редактор стрічки
Генсек ООН закликав росіян повернутись з України до своїх казарм

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що миру має бути надано ще один шанс.

Відповідну інформацію генеральний секретар опублікував у себе на сторінці у Twitter незабаром після закінчення засідання Ради Безпеки ООН.

– ООН народилася внаслідок війни, щоб покласти край війні. Сьогодні цієї мети не було досягнуто. Але ми ніколи не маємо здаватися. Ми маємо дати світу ще один шанс, – написав Антоніу Гутерріш.

Незабаром після цього він закликав російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, повернутись до казарм.

Нагадаємо, раніше на засіданні Ради безпеки ООН Росія наклала вето на проєкт резолюції, в якому засуджувався початок війни проти України.

Незабаром після результатів голосування, президент Володимир Зеленський подякував державам, що підтримали проєкт резолюції, а також назвав вето з боку Росії кривавою плямою на в Радбезі ООН.

Сьогодні почався третій день війни, яку Росія без причин розпочала проти України.

Воїни України тривають оборону, а Факти ICTV збирають лише перевірені дані від офіційних українських джерел.

За ходом війни з РФ можна слідкувати за цим посиланням.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту ведення боїв з російським окупантом.

Фото: Скріншот відео/António Guterres

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