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Італія підтримала від’єднання Росії від SWIFT – Зеленський

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Італія підтримала від’єднання Росії від SWIFT – Зеленський

Італія підтримала від’єднання Росії від системи SWIFT.

Про це 26 лютого 2022 року повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

– Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно Маріо Драгі під час телефонної розмови підтримав від’єднання Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має стати частиною ЄС.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Вторгнення почалося вранці з різних напрямків. Українські бійці дають відсіч окупантам, бої тривають і наразі.

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Низка країн світу, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Фінляндія, Японія, Південна Корея підтримали Україну.

Була пропозиція від’єднати Росію від SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – міжнародна система, яка дає можливість банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі). Раніше Італія була проти цього.

Фото: Dreamstime

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