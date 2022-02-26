Італія підтримала від’єднання Росії від системи SWIFT.

Про це 26 лютого 2022 року повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

– Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно Маріо Драгі під час телефонної розмови підтримав від’єднання Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має стати частиною ЄС.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Вторгнення почалося вранці з різних напрямків. Українські бійці дають відсіч окупантам, бої тривають і наразі.

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Низка країн світу, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Фінляндія, Японія, Південна Корея підтримали Україну.

Це початок нової сторінки в історії наших держав ???????? ????????. Щойно #MarioDraghi в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Була пропозиція від’єднати Росію від SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – міжнародна система, яка дає можливість банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі). Раніше Італія була проти цього.