Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй проведе публічні слухання у справі Україна проти Росії.

Як повідомили у пресслужбі Міжнародного суду ООН, слухання відбудеться 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі.

У судовому процесі буде розглянуто клопотання щодо тимчасових заходів, які були запитані Україною.

– У зв’язку з пандемією Covid-19 слухання відбудуться у гібридному форматі. Деякі члени Суду особисто візьмуть участь в усних слуханнях у Великій залі правосуддя, тоді як інші братимуть участь віддалено за відеозв’язком. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або з відеозв’язку, – йдеться у повідомленні.

Справа Україна проти Росії розгляне твердження про геноцид.

Голова Міжнародного суду суддя Джоан Е. Доног’ю 1 березня звернулася до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з копією від уряду України у справі про затвердження про геноцид.

– Маю честь послатися на Прохання про визначення тимчасових заходів, спрямованих у рамках провадження, порушеного Україною проти Російської Федерації 26 лютого 2022 р. Діючи відповідно до пункту 4 статті 74 Регламенту Суду, цим звертаю увагу Російської Федерації на необхідність діяти таким чином, щоб будь-який наказ Суду дозволив би запиту про тимчасові заходи привести до відповідного ефекту, – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан ініціював розслідування порушень, скоєних Російською Федерацією на території України.

Джерело: ICJ