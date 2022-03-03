З моменту вторгнення Росії в Україну наші дипломати наполягають на тому, щоб країни НАТО закрили небо над Україною.

Буквально одразу була створена відповідна петиція. 3 березня вона набрала мільйон підписів і буде передана на розгляд до НАТО.

Чому Україна вимагає закрити небо

Нині саме ракетні удари по українських містах завдають найбільше проблем.

Стандартна схема, коли перші удари наносяться саме по ПВО. Проте українські протиповітряні комплекси і так не перекривали небо по всім висотам і напрямам. А нині з цим великі проблеми.

Зокрема Україні ще потрібні ПЗРК типу Стінгерів та нашої Ігли.

Закрите небо – менше ракетних обстрілів українських міст.

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Чому НАТО не спішить закривати небо над Україною

Дипломати НАТО впевнені, що це означатиме певне залучення альянсу у війну з РФ. Так, міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що про встановлення над Україною силами НАТО безполітної зони наразі не йдеться, оскільки це спровокує Росію на посилення конфлікту.

Безполітна зона – це, коли повітряний простір закривається, а і будь-яка ціль, яка у ньому з’являється, одразу знищується силами НАТО.

Проте нові технології дозволяють встановити безпілотну зону віддалено. Наприклад на відстані декількох сотень кілометрів з нейтральної зони у Чорному морі.