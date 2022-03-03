За перший тиждень війни Україну залишив 1 млн біженців

Один мільйон біженців залишив Україну від початку російського вторгнення.

Повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

– Загалом за сім днів ми стали свідками переїзду мільйона біженців з України до сусідніх країн, — сказав Ґранді.

За даними ООН, понад 2% населення України переїхало менш як за тиждень.

Також Ґранді закликав замовчати гармати, щоб гуманітарна допомога дійшла до багатьох інших українців, які залишилися у своїй країні.

За даними Світового банку, на кінець 2020 року населення України становило 44 мільйони людей.

Агентство ООН передбачило, що врешті-решт Україну можуть залишити до 4 мільйонів людей, але попередило, що навіть цей прогноз може бути переглянутий у бік збільшення.