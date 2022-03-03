ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Світ / Світові новини

За перший тиждень війни Україну залишив 1 млн біженців

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
За перший тиждень війни Україну залишив 1 млн біженців

Один мільйон біженців залишив Україну від початку російського вторгнення.

Повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

– Загалом за сім днів ми стали свідками переїзду мільйона біженців з України до сусідніх країн, — сказав Ґранді.

За даними ООН, понад 2% населення України переїхало менш як за тиждень.

Також Ґранді закликав замовчати гармати, щоб гуманітарна допомога дійшла до багатьох інших українців, які залишилися у своїй країні.

За даними Світового банку, на кінець 2020 року населення України становило 44 мільйони людей.

Агентство ООН передбачило, що врешті-решт Україну можуть залишити до 4 мільйонів людей, але попередило, що навіть цей прогноз може бути переглянутий у бік збільшення.

Читайте
Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка