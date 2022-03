Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися на українсько-польському кордоні, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Про це 5 березня обидва дипломати повідомили на своїх сторінках у Twitter.

Своєю чергою, глава МЗС України заявив, що сторони домовилися про подальші поставки необхідної зброї для України, а також способи забезпечення ефективності санкцій та посилення тиску на Росію.

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022