Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися на українсько-польському кордоні, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Про це 5 березня обидва дипломати повідомили на своїх сторінках у Twitter.

– Було натхненно зустрітися сьогодні з моїм другом Дмитром Кулебою на українсько-польському кордоні. Лідерство та мужність, виявлені ним та Володимиром Зеленським, вражаючі, і Сполучені Штати та весь світ продовжуватимуть підтримувати їх і народ України, – написав Ентоні Блінкен.

Своєю чергою, глава МЗС України заявив, що сторони домовилися про подальші поставки необхідної зброї для України, а також способи забезпечення ефективності санкцій та посилення тиску на Росію.

– Путін має припинити свою безглузду та варварську війну проти України, – написав Дмитро Кулеба.

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022

У розмові з пресою Ентоні Блінкен заявив, що тиск на Росію тільки збільшуватиметься.

– Воно (тиск, – Ред.) зростатиме, поки ця війна, війна на вибір (Росії, – Ред.), не завершиться, – заявив держсекретар США.

Водночас Дмитро Кулеба висловив переконання, що Україна переможе у війні у будь-якому випадку.

– Питання лише у ціні, ціні перемоги. І якщо наші партнери продовжуватимуть приймати рішучі, системні рішення щодо посилення економічного та політичного тиску в Україні, якщо вони продовжуватимуть постачати нам необхідні озброєння, ціна буде меншою, – заявив глава МЗС України.

Ентоні Блінкен, коментую ціну перемоги, заявив, що США прагнуть, щоб її ціна була якомога меншою, а перемога була здобута якнайшвидше.

– Ми разом із Україною так чи інакше. У короткостроковій перспективі, у середньостроковій, у довгостроковій. Ми у цьому разом. Ми матимемо успіх разом. Україна переможе, – заявив американський держсекретар.

Головному дипломату США поставили питання про прохання України надати бойові літаки, на що він відповів, що дані переговори та робота вже проводиться.

– Зрештою, їхня сила (народу України, – Ред.), їхня рішучість, їхня відданість, за підтримки США та підтримки миру – переможе, – заявив держсекретар Блінкен.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні з Росією.

Читайте Блінкен та Кулеба обговорили додаткові потреби безпеки України

Джерело: Dmytro Kuleba, Secretary Antony Blinken, Голос Америки

Фото: Secretary Antony Blinken