Держдепартамент США закликає своїх громадян негайно покинути Росію.

Також просить людей не їздити до РФ “через неспровокований та необґрунтований напад російських військових на Україну”.

У Держдепі попереджають про:

можливість переслідування громадян США з боку представників російських урядових служб безпеки,

обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії,

тероризм,

обмежені рейси в та з Росії,

свавільне виконання місцевого законодавства.

Громадянам США повідомляють, що все ще доступні обмежені варіанти комерційних рейсів, а наземні автомобільні та автобусні маршрути залишаються відкритими.

– Якщо ви плануєте залишитися в Росії, знайте, що посольство США має серйозні обмеження щодо здатності допомагати громадянам Сполучених Штатів. Громадяни США, які можуть виїхати з Росії в іншу країну та потребують екстреної допомоги після прибуття, можуть звернутися до посольства або консульства США в цій країні, – пояснюють у Держдепі.

Також звертають увагу американців на те, що операції деяких кредитних та дебетових карток можуть бути відхилені через санкцій, накладені на російські банки.

– Є повідомлення про нестачу готівки в Росії. Громадянам США слід створити альтернативний план доступу до грошей та фінансів, якщо вони залишаться в Росії, – йдеться в інструкції.

Громадянам США, які перебувають у районах Російської Федерації, що безпосередньо межують з Україною, або планують туди подорожувати, пояснюють, що ситуація на кордоні є небезпечною та непередбачуваною.

– Настійно не рекомендується подорожувати наземним транспортом з Росії до України. Крім того, по всій Росії існує потенціал переслідування іноземців. Громадяни США повинні негайно покинути Росію із допомогою обмежентх комерційних можливостей, які ще доступні, – ідеться на сайті Держдепу.

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Джерело: U.S. Department of State