Найбільша нафтова компанія Shell у вівторок вибачилася за купівлю партії російської нафти зі значною знижкою і заявила, що відмовляється від участі у всіх російських вуглеводневих проєктах.

У компанії заявили, що як перший крок вони припинять усі спотові закупівлі російської сирої нафти. Також Shell закриє свої станції техобслуговування та операції з авіаційними паливно-мастильними матеріалами у Росії.

У п’ятницю Shell закупила у Росії 100 000 метричних тонн нафти марки Urals. Повідомляється, що нафту купили з рекордною знижкою, оскільки багато фірм відмовлялися від покупки російської нафти. Причиною відмови є військове вторгнення Росії на територію України.

При цьому зазначається, що придбання Shell нафти не порушило жодних західних санкцій. Але міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував Shell, адже раніше він закликав світові нафтові компанії розірвати усі ділові зв’язки із Росією.

Генеральний директор Shell Бен ван Берден заявив, що дії компанії досі ґрунтувалися на безперервних дискусіях з урядами щодо необхідності звільнитися від постачання енергоресурсів із Росії, зберігши при цьому енергопостачання.

Тепер у Shell заявили, що має намір вийти зі своїх спільних проєктів із російським Газпромом та пов’язаними з ним організаціями. Крім того, Shell направить прибуток від зниженої ціни на російську нафту до фонду, призначеного для гуманітарної допомоги Україні.

Згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба подякував Shell за їхню позицію.

Grateful to @Shell for taking this moral and responsible step and encourage other world businesses to follow suit. https://t.co/2n1uR01iRl

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022