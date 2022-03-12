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Ми не бачимо ознак присутності білоруських військ в Україні – Пентагон

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ми не бачимо ознак присутності білоруських військ в Україні – Пентагон

У Міноборони США заявили, що вони не вбачають жодних ознак перебування білоруських військ в Україні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Раніше українська влада заявляла, що побоюється, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

У п’ятницю, за повідомленням офіційного білоруського інформаційного агентства Белта, Білорусь та Росія домовилися про те, що Москва найближчим часом поставить своєму союзнику найсучаснішу військову техніку.

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Представник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що Міноборони США поки не бачило жодних ознак того, що білоруські війська чи сили перейшли на територію України.

Але це зовсім не означає, що цього не станеться.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Олександр Лукашенко має відмовити Путіну, якщо той попросить, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях.

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Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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