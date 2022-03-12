Перші леді Польщі та США створять коаліцію для допомоги біженцям із України

Перша леді Польщі Агата Дуда поговорила телефоном із дружиною президента США Джилл Байден. Розмова стосувалася допомоги Україні та її мирним жителям, які змушені залишати країну через вторгнення РФ.

– Я пишаюся всіма поляками, як чудово вони дбають про людей, які рятуються від війни, – сказала вона.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram президент Польщі Анджей Дуда.

У відповідь Джилл Байден подякувала всьому польському народу за його велику роботу та підтримку, надану українським біженцям, та погодилася співпрацювати.

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Факти ICTV розповідали, що повинні знати громадянам України, які шукають тимчасовий прихисток у Польщі.

Передусім – Польща спростила правила перетину державного кордону для біженців з України. Тепер не потрібно мати візу та закордонний паспорт. Достатньо документа, який посвідчує особу.