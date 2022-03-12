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Російські війська обстріляли мечеть у Маріуполь, де ховаються громадяни Туреччини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російські війська обстріляли мечеть у Маріуполь, де ховаються громадяни Туреччини

Російсько-окупаційні війська обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани, розташовану в Маріуполі. Місто потерпає від вогню загарбників з першого дня війни в Україні.

За даними Міністерства закордонних справ України, у мечеті від небезпеки ховаються понад 80 дорослих та дітей, серед яких є громадяни Туреччини.

– Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі була обстріляна російськими окупантами. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих та дітей, зокрема, громадяни Туреччини, – повідомили у МЗС України.

Маріупольську мечеть на честь султана Сулеймана Пишного та Роксолани відкрили у 2007 році. Поруч з молитовним домом для мусульман розташований однойменний ісламський культурний центр.

Російські війська обстрілювали мечеть у Маріуполі безперебійно ще відучора. Вже тоді у ЗМІ з’явилися повідомлення, що тут ховаються від обстрілів понад 80 дорослих та дітей, серед яких є іноземці.

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Джерело: МЗС

Фото: МЗС

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