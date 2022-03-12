Російсько-окупаційні війська обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани, розташовану в Маріуполі. Місто потерпає від вогню загарбників з першого дня війни в Україні.

За даними Міністерства закордонних справ України, у мечеті від небезпеки ховаються понад 80 дорослих та дітей, серед яких є громадяни Туреччини.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders. More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

– Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі була обстріляна російськими окупантами. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих та дітей, зокрема, громадяни Туреччини, – повідомили у МЗС України.

Маріупольську мечеть на честь султана Сулеймана Пишного та Роксолани відкрили у 2007 році. Поруч з молитовним домом для мусульман розташований однойменний ісламський культурний центр.

Російські війська обстрілювали мечеть у Маріуполі безперебійно ще відучора. Вже тоді у ЗМІ з’явилися повідомлення, що тут ховаються від обстрілів понад 80 дорослих та дітей, серед яких є іноземці.