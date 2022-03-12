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США нададуть Україні військову допомогу на $200 млн

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден фото

Сполучені Штати Америки виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн. Відповідний меморандум підписав президент Джозеф Байден, про це повідомили на сайті Білого дому.

– Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки… я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про виділення до $200 млн. для надання допомоги Україні з оборонних виробів та послуг, а також військової освіти та навчання, – йдеться у документі.

Рішення ухвалено на підставі Закону про іноземну допомогу від 1961 року (FAA). Кошти будуть взяті з бюджету Міноборони США.

Раніше президент США Джо Байден підписав указ, ​​яким заборонив ввезення доларів у Російську Федерацію.

Згідно з текстом указу, заборонені: постачання, експорт, продаж та реекспорт американської валюти уряду Російської Федерації – як прямо, так і побічно, усіма особами із США чи самими Штатами. Також заборонено передання доларів будь-яким особам, які перебувають на території РФ.

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