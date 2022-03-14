Кремль просить уряд Китаю про військову допомогу – FT

На тлі війни в Україні російська влада попросила офіційний Пекін надати військову допомогу. Чи “допомагатиме” Китай країні-агресору, наразі невідомо.

Як повідомляють неназвані джерела в уряді США, Кремль перебуває у пошуках допомоги для продовження війни.

На вісімнадцяту добу війни в Україні у росіян закінчуються деякі види озброєнь.

За даними західних ЗМІ, Росія потребує також і економічної допомоги Китаю, оскільки світові санкції вдарили сильніше, ніж могли передбачити у Кремлі.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня відбудеться зустріч радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана з китайським дипломатом Ян Цзечі.

За даними джерел FT, Салліван має намір попередити Китай, що будь-які спроби допомогти Росії у війні або уникненні санкцій матимуть наслідки.