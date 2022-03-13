Папа Римський Франциск закликав припинити спустошливу війну в Україні та згадав про Маріуполь, який заблокували та постійно обстрілюють російські війська.

Заяву на підтримку України понтифік зробив у неділю, 13 березня, під час своєї промови у Ватикані, в річницю свого обрання на престол.

Папа Франциск назвав варварськими дії військ РФ під час бомбардування Маріуполя.

– Ми щойно помолилися до Діви Марії. Цього тижня місто, яке носить її ім’я, – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення не існує стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати. Єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі, – наголосив понтифік.

Він закликав агресора припинити бомбардування та атаки, вбивство невинних людей в Україні, зосередитися на переговорах та гарантувати безпечні гуманітарні коридори.

– Нехай по-справжньому та рішуче зусилля зосередяться на переговорах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різанину!.. Хочу ще раз закликати приймати численних біженців, в яких перебуває Христос, і подякувати за велику мережу солідарності, що сформувалася, – заявив Папа Римський.

Як зазначає офіційне ЗМІ Ватикану Vatican News, під час промови понтифіка на площі перебувало чимало людей з прапорами України.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну місто Маріуполь (Донецька область), перебуває під постійними обстрілами ворога.

Зараз місто фактично заблоковане путінськими військами. За повідомленнями місцевої влади, в Маріуполі немає електрики, газу, опалення, водопостачання, зв’язку, практично немає їжі. Ситуація в місті перебуває на стадії катастрофи.

За оцінкою координатора з надзвичайних ситуацій організації Лікарі без меж Алекса Вейда, в Маріуполі незабаром люди можуть почати вмирати з голоду чи зневоднення.

За даними міськради, через авіанальоти та бомбардування військ РФ уже загинули 2 187 маріупольців.

Наразі триває кругова оборона Маріуполя від наступу російських військ. Місто має важливе стратегічне значення для ворога, який хоче суходолом забезпечити коридор в тимчасово окупований Крим.

Джерело: Vatican News