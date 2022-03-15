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Росія задіяла в Україні 100% своїх військ – Пентагон

Ілля Нежигай редактор стрічки
Пентагон

Починаю з широкомасштабного наступу Російської Федерації на територію України, ворог випустив вже 900 ракет по українських територіях.

Про це під час закритого брифінгу в Пентагоні заявив високопосадовець оборонного відомства США.

Удари завдавались по Маріуполю, Києву, Харкову, Чернігову та іншим українським містам. Метою ударів було підкорення та залякування жителів цих міст, сказав він.

Попри бомбардування, просування російської армії було зупинено майже на всій території України.

– Відсутність прогресу значною мірою пояснюється українським опором. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов’язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян, – сказав високопосадовець Міноборони США.

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Він додав, що відсутні помітні зміни у північно-західному просуванні на українську столиці, а росіяни застрягли навколо аеродрому в Гостомелі.

За харківським напрямком основна загроза йде на Ізюм – туди рухається колона з близько 50-60 машин російської військової техніки, сказав урядовець.

– Здається, що частина сил, які просувалися на Харків, пішла на Ізюм. Можливо, щоб скувати українські військові сили на сході, – сказав представник Пентагону.

Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що наразі немає ознак того, що РФ поповнює свої сили в Україні боєприпасами або військами зсередини Росії.

– 100 відсотків зібраних ним (президентом Росії Володимиром Путіним, – Ред.) сил – уже в Україні. Ми не бачимо, щоб завозилося щось ще, – заявив він.

Він також прокоментував можливість додаткового постачання в Україну безпілотників, зокрема дронів турецького виробництва Bayraktar TB2.

– Щодо дронів, то ми знаємо, що українці застосовують їх доволі ефективно. І ми спілкуємося з союзниками та партнерами в регіоні й за його межами, щоб створити додаткові можливості, які, на нашу думку, потрібні українцям для захисту найбільше. І це (постачання БПЛА Bayraktar, – Ред.), безумовно, є однією з таких можливостей, – сказав неназваний високопосадовець Пентагону.

Раніше колишній генерал США Бен Ходжес заявив, що можливості російської армії атакувати Україну вичерпаються приблизно через десять днів.

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Джерела: CNN, Pentagon, Радіо Свобода, CBS

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Фото: Depositphotos

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