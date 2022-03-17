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Байден вперше назвав Путіна воєнним злочинцем

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Байден вперше назвав Путіна воєнним злочинцем

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. 

Відповідаючи на питання журналістів, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, Байден спочатку відповів негативно, проте попросив повторити запитання. Після того президент США дав вже позитивну відповідь.

– Так, я вважаю, він воєнний злочинець, – сказав Байден.

Байден вперше використав таку риторику щодо Путіна.

В свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприпустимою подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у ​​всьому світі.

Нагадуємо, напередодні Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Резолюція, була представлена ​​сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін.

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Джерело: Reuters

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