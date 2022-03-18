Президент США Джо Байден посилив риторику проти глави Кремля Володимира Путіна.

Під час щорічного заходу, присвяченого Дню святого Патріка, на Капітолійському пагорбі, де був присутній прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, американський лідер дав оцінку діям президента РФ в Україні.

– Зараз Ірландія, Велика Британія стоять проти кривавого диктатора, справжнього головоріза, який веде аморальну війну проти народу України, – сказав Джо Байден.

Напередодні, 16 березня, президент США охарактеризував Путіна як воєнного злочинця.

Роком раніше Джо Байден дав позитивну відповідь на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею.

У Кремлі болісно сприйняли таку оцінку від президента Сполучених Штатів. Так, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання Джо Байдена, поскаржився на “абсолютно неприйнятний, неприпустимий та непробачний” тон висловлювань глави США.