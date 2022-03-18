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Факти / Світ / Світові новини

Байден назвав Путіна кривавим диктатором та справжнім головорізом

Ілля Нежигай редактор стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден посилив риторику проти глави Кремля Володимира Путіна.

Під час щорічного заходу, присвяченого Дню святого Патріка, на Капітолійському пагорбі, де був присутній прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, американський лідер дав оцінку діям президента РФ в Україні.

– Зараз Ірландія, Велика Британія стоять проти кривавого диктатора, справжнього головоріза, який веде аморальну війну проти народу України, – сказав Джо Байден.

Напередодні, 16 березня, президент США охарактеризував Путіна як воєнного злочинця.

Роком раніше Джо Байден дав позитивну відповідь на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею.

У Кремлі болісно сприйняли таку оцінку від президента Сполучених Штатів. Так, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання Джо Байдена, поскаржився на “абсолютно неприйнятний, неприпустимий та непробачний” тон висловлювань глави США.

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Фото: Depositphotos

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