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Канада закрила небо для білоруських літаків

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Канада закрила небо для білоруських літаків

Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

– Всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено заходити, виходити з повітряного простору Канади або облітати його, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що зараз між Канадою та Білоруссю немає прямого авіаційного сполучення.

Раніше Канада разом із багатьма іншими країнами закрила свій авіапростір для російських літаків.

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Фото: Pexels

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