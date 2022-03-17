Канада закрила небо для білоруських літаків

Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

– Всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено заходити, виходити з повітряного простору Канади або облітати його, – йдеться у повідомленні.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace — Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022

Варто зазначити, що зараз між Канадою та Білоруссю немає прямого авіаційного сполучення.

Раніше Канада разом із багатьма іншими країнами закрила свій авіапростір для російських літаків.