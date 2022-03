Канада закрила небо для білоруських літаків

Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace

