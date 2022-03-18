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Працівники портів Швеції оголосили блокаду російським кораблям

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Працівники портів Швеції оголосили блокаду російським кораблям

Шведська профспілка портових працівників оголосила про блокаду російських судів.

Про це повідомляє SVT.

Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов’язані з Росією судна в шведських портах – інакше вони самі ініціюють блокаду.

На зборах, що відбулись 17 березня профспілка вирішили виконати обіцянку.

Блокада пошириться на судна, що йдуть в Росію та з Росії. Також судна, що перевозять російські товари, і належать Росії не зможуть зупинятися на шведських портах.

Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.

– Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах та цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити, залежно від наших умов, – додав Ерік Хельгесон.

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