Китай ще не визначився з підтримкою РФ – Вашингтон

Китай ще не визначився, чи надаватиме Росії економічну, політичну чи мілітарну допомогу.

Про це за підсумками переговорів президента США Джо Байдена та очільника Китаю Сі Цзіньпіна в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив журналіст із Вашингтона Дмитро Анопченко.

– У Білому домі вважають, що в Китаю ще немає рішення. Як кажуть експерти, нині настав момент істини, коли Китай більше не може сидіти на двох стільцях і має сказати, на чиємо він боці, – розповідає Дмитро Анопченко.

За його словами, американський високопосадовець, який був присутній під час розмови президентів, спростував інформацію про те, що Сполучені Штати просили Китай бути посередником та вплинути президента РФ Володимира Путіна.

– Журналістам сказали абсолютно чітко, що жодного конкретного прохання з боку США до Китаю не було, – наголосив Дмитро Анопченко.

Також Джо Байден дуже чітко озвучив, що для Китаю будуть величезні наслідки в разі підтримки Росії.

– Зокрема, Байден дуже відкрито сказав, що, якщо Китай підтримає Росію, то з країни підуть міжнародні компанії, як це сталося з Росією, – додав кореспондент у Вашингтоні.

Поки ж у Білому домі та Держдепі підозрюють, що якщо Китай якимось чином і підігруватиме Росії, то це не буде якась пряма військова допомога, а, наприклад, підтримка в Раді безпеки.

Сполучені Штати мають побоювання, що торгівля між Китаєм та Росією може пом’якшити біль від американських санкцій, застосованих до РФ через війну в Україні.

Нагадаємо, що 18 березня очільник Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що конфлікт і конфронтація РФ в Україні “не в чиїхось інтересах”, а також заявив, що “Китай та США зобов’язані працювати заради миру”.

19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: White House