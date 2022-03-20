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Зупиніть цю огидну війну в Україні! Папа Римський звернувся до світових лідерів

Валентина Летяк редакторка стрічки
Папа Римський

Безглузде кровопролиття, розорення і жорстокість, які принесла Росія в Україну, треба негайно зупинити – Папа Римський Франциск вкотре звернувся до лідерів держав.

– Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародної спільноти докладати зусилля для того, щоби припинити цю огидну війну, – написав понтифік у Twitter.

 

Раніше Папа Римський Франциск відкинув твердження Росії про проведення “спеціальної операції” в Україні та назвав те, що відбувається, справжньою війною, яка сіє смерть, руйнування та нещастя.

А Україну понтифік назвав країною-мучеником і закликав припинити насильство, створити гуманітарні коридори та повернутися до переговорів.

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Фото: Getty Images

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