На супутникових знімках Маріуполя видно розміщення техніки ворога

На супутникових знімках Maxar Technologies видно російську військову техніку та артилерійські позиції у Маріуполі. Знімки зроблені 19 березня.

На одному із зображень зображені російські військові машини та танки на вулицях лівобережного мікрорайону Маріуполя. Знімок зроблений у день, коли російські сепаратисти захопили урядову будівлю.

Додаткові знімки показують позиції російської військової артилерії на північний схід від Маріуполя та дим, що піднімається від палаючих житлових будинків.

Фото: Maxar Technologies