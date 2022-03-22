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На супутникових знімках Маріуполя видно розміщення техніки ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
На супутникових знімках Маріуполя видно розміщення техніки ворога

На супутникових знімках Maxar Technologies видно російську військову техніку та артилерійські позиції у Маріуполі. Знімки зроблені 19 березня.

На одному із зображень зображені російські військові машини та танки на вулицях лівобережного мікрорайону Маріуполя. Знімок зроблений у день, коли російські сепаратисти захопили урядову будівлю.

Додаткові знімки показують позиції російської військової артилерії на північний схід від Маріуполя та дим, що піднімається від палаючих житлових будинків.

Фото: Maxar Technologies

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Джерело: CNN

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