У Європі для українських зоопарків зібрали $635 тис.

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів зібрала $635 тис. на допомогу українським зоопаркам, які постраждали від російського вторгнення.

Перші кошти, що надійшли від донорів, уже перерахували зоопаркам, що потребують допомоги.

– Ці грошові перекази мають на меті допомогти зоопаркам покривати витрати на поповнення запасів на місцях, доки банківські кошти ще доступні, – йдеться у повідомленні.

Пожертвування Європейська асоціація зоопарків і акваріумів почала збирати після того, як директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій попросив про допомогу.

– Ми щодня ходимо на роботу, годуємо та прибираємо за тваринам, незважаючи на виття сирени повітряного нальоту, – говорив тоді Володимир Топчій.

Зоопарк почали бомбити від початку повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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