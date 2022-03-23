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Білорусь була спільником вторгнення в Україну від початку – Столтенберг

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Білорусь припинити допомагати Росії у війні, яку вона розв’язала проти України.

Під час пресконференції у середу, 23 березня, у Брюсселі він нагадав, що Білорусь “була спільником цього вторгнення від початку”.

— Навіть до її початку, бо Білорусь дозволила використати свою територію для мобілізації великих підрозділів РФ для вторгнення в Україну.

Білорусь продовжує допомагати у захопленні через надання території, військової інфраструктури, а також дозволяючи Росії використовувати повітряний простір для атак проти українського цивільного населення, – сказав генсек.

Він додав, що Білорусь уже залучена, підтримуючи російське вторгнення.

Столтенберг закликав Білорусь це припинити, щоб Росія більше не використовувала для ведення цієї війни проти України їхню територію.

Останніми тижнями спостерігається активне переміщення російської та білоруської військової техніки на кордонах України з боку Білорусі.

До української розвідки надходять повідомлення, що російське керівництво намагається схилити білоруських військовослужбовців до участі у війні проти України.

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Фото: Depositphotos

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