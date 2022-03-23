Рішення Кремля розпочати проводити оплату за російський газ на експорт у рублях є спробою оголосити Євросоюзу економічну війну.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі – це спроба укріпити рубль та оголосити економічну війну ЄС, – написав Андрій Єрмак.

Він додав, що країни Заходу можуть продовжити закручувати гайки щодо економіки Росії, посилюючи нафтове ембарго, яке призведе до колапсу економіки РФ.

– Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти, – додав глава Офісу президента.

Раніше президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про переведення оплати за постачання газу на експорт із РФ до “недружніх країн” в російських рублях. Він також доручив Центральному банку Росії та уряду визначити порядок операцій із купівлі рублів на внутрішньому російському ринку для покупців газу з РФ.

Водночас 23 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що санкції є ключовим страхом Кремля, а для зменшення руйнівної дії від санкційних пакетів Заходу Росія намагається знайти асиметричні відповіді. Тим самим, на його думку, РФ офіційно відкрила і повноцінний фінансовий антиєвропейський фронт.

Джерело: Андрій Єрмак