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Японія запроваджує санкції проти понад 80 російських організацій

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Японія

Японія внесла в санкційний список 81 російську організацію і вирішила заморозити активи ще 25 росіян.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Як зазначає видання, на цей крок пішли після заяви прем’єра Фуміо Кісіди щодо того, що Японія зробить кроки, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі та заборонити внутрішнім біржам криптовалюти проводити транзакції з організаціями, що перебувають під санкціями.

23 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Японії. Він закликав і далі продовжувати запроваджувати санкції проти Росії й об’єднувати зусилля держав Азії.

Зокрема, президент наголосив, що потрібне ембарго на торгівлю з РФ, потрібно забирати російські компанії з ринку, щоб гроші не йшли на армію агресора.

Також Володимир Зеленський заявив, що лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових гарантій безпеки.

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Фото: Dreamstime

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