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ООН просить про безпечні коридори для щонайменше 100 іноземних суден

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ООН просить про безпечні коридори для щонайменше 100 іноземних суден

Організація Об’єднаних Націй закликає Росію створити безпечні морські коридори для виходу щонайменше 100 заблокованих торгових іноземних суден із понад 1 тис. моряків на бортах.

Про це йдеться в заяві Міжнародної морської організації (ІМО), що як підрозділ ООН регулює міжнародне торгове судноплавство.

В організації наголошують, що в екіпажів іноземних суден, які не можуть вийти з українських портів через блокування Військово-морським флотом РФ, закінчуються запаси продовольства.

ООН просить Росію про безпечні морські коридори для виходу суден з акваторії Чорного моря до нейтральних вод без ризику для життя екіпажів.

– Секретаріат ІМО працює як з Україною, так і з Росією, над створенням таких коридорів, проте через ризики безпеки вихід суден із портів України нині неможливий, – заявив представник Міжнародної морської організації.

Із початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого від снарядів постраждало п’ять торгових суден. Одне з них затонуло. Загинули також двоє моряків.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів як безконтрольно дрейфуючі боєприпаси.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Голос Америки

Фото: Pixabay

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