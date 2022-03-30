ООН просить про безпечні коридори для щонайменше 100 іноземних суден

Організація Об’єднаних Націй закликає Росію створити безпечні морські коридори для виходу щонайменше 100 заблокованих торгових іноземних суден із понад 1 тис. моряків на бортах.

Про це йдеться в заяві Міжнародної морської організації (ІМО), що як підрозділ ООН регулює міжнародне торгове судноплавство.

В організації наголошують, що в екіпажів іноземних суден, які не можуть вийти з українських портів через блокування Військово-морським флотом РФ, закінчуються запаси продовольства.

ООН просить Росію про безпечні морські коридори для виходу суден з акваторії Чорного моря до нейтральних вод без ризику для життя екіпажів.

– Секретаріат ІМО працює як з Україною, так і з Росією, над створенням таких коридорів, проте через ризики безпеки вихід суден із портів України нині неможливий, – заявив представник Міжнародної морської організації.

Із початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого від снарядів постраждало п’ять торгових суден. Одне з них затонуло. Загинули також двоє моряків.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів як безконтрольно дрейфуючі боєприпаси.

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