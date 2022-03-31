Росія насправді не відводить свої війська з території України, а лише переміщує їх, перегруповує, щоб посилити наступ на Донбасі.

Про це заявив сьогодні на пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він зазначив, що потрібно робити висновки на основі дій офіційної Москви, а не її заяв, оскільки РФ уже неодноразово брехала про свої наміри щодо України.

– Ми чули нещодавні заяви про те, що РФ згорне воєнні дії довкола Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про РФ можна судити лише за її діями, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські підрозділи не відходять, а переміщуються. РФ намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ на Донбасі, – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що паралельно з цими діями РФ “продовжує чинити тиск на Київ”, а також на інші українські міста.

– Тож можна очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань, – уточнив Столтенберг.

Він вчергове закликав РФ “покласти край цій безглуздій війні”, вивести з території України всі війська та вести переговори “сумлінно”.

Столтенберг також запевнив, що країни-союзники НАТО будуть допомагати Україні зброєю стільки, скільки буде необхідно, щоб наша держава могла протистояти військовій агресії РФ.

– Нам потрібно продовжувати постачання зброї Україні, союзники по НАТО будуть продовжувати це робити стільки, скільки необхідно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна веде війну за свободу, демократію, за наші спільні цінності, – зазначив генсек Альянсу.

Він нагадав, що НАТО підтримує Україну протягом вже багатьох років. Столтенберг уточнив, що на нещодавньому саміті Альянсу була узгоджена позиція й надалі підтримувати Україну у військовому плані.

– Ми повинні робити це, тому що бачимо, що РФ продовжує намагатись вирішити ситуацію в Україні воєнним шляхом. Добре, що відбуваються переговори, але ми досі не помітили реальної зміни головної мети РФ: прагнення розв’язки військовим шляхом, – пояснив Столтенберг.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливості надання Україні наступального озброєння. Натомість Столтенберг розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ країни-союзники НАТО збільшили військову підтримку України, надали нашій державі новітнє озброєння, системи ППО, протитанкову зброю, боєприпаси, пальне, що вже зараз відіграє суттєву роль на полі бою.

Як відомо, 29 березня в Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та РФ. За їх підсумками глава російської делегації Володимир Мединський стверджував, що загарбники начебто вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що ворог здійснює частковий відвід підрозділів з території Київської та Чернігівської областей. Водночас в Генеральному штабі наголосили, що РФ зараз перегруповує свої війська та готується до наступу на схід України.

Джерело: НАТО