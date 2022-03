Росія насправді не відводить свої війська з території України, а лише переміщує їх, перегруповує, щоб посилити наступ на Донбасі.

Про це заявив сьогодні на пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він зазначив, що потрібно робити висновки на основі дій офіційної Москви, а не її заяв, оскільки РФ уже неодноразово брехала про свої наміри щодо України.

Генсек НАТО додав, що паралельно з цими діями РФ “продовжує чинити тиск на Київ”, а також на інші українські міста.

Він вчергове закликав РФ “покласти край цій безглуздій війні”, вивести з території України всі війська та вести переговори “сумлінно”.

Столтенберг також запевнив, що країни-союзники НАТО будуть допомагати Україні зброєю стільки, скільки буде необхідно, щоб наша держава могла протистояти військовій агресії РФ.

Він нагадав, що НАТО підтримує Україну протягом вже багатьох років. Столтенберг уточнив, що на нещодавньому саміті Альянсу була узгоджена позиція й надалі підтримувати Україну у військовому плані.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливості надання Україні наступального озброєння. Натомість Столтенберг розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ країни-союзники НАТО збільшили військову підтримку України, надали нашій державі новітнє озброєння, системи ППО, протитанкову зброю, боєприпаси, пальне, що вже зараз відіграє суттєву роль на полі бою.

