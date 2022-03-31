Японія називатиме південні Курили “окупованими Росією територіями”

Японія відтепер офіційно називатиме південні Курильські острови споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією.

Нове формулювання міститься у чернетці нового випуску Синьої книги з дипломатії, шо є урядовим довідником про зовнішню політику країни.

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї.

Ці японські території наприкінці Другої світової війни анексувало тоталітарне СРСР, а корінні японці були виселені з цих островів.

У 1956 року Москва та Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, але мирний договір так і не уклали.

Японія до 2003 року офіційно називала острови “незаконно окупованими”, а до 2012 року – “споконвічними землями”. З 2012 року уряд уникав різких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Токіо було готове повернутися до декларації про острови 1956 року, в якій радянська влада погоджувалася передати Японії острови Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору між двома країнами.

На початку березня 2022 року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південні Курили споконвічними японськими територіями. Він назвав ці території “унікальними” та “суверенними територіями Японії”.

Пізніше очільник МЗС Японії Йосімаса Хаясі заявив, що вони “незаконно окуповані”. Після цього Москва фактично припинила мирні переговори.

Джерело: Kyodo