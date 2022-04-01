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ЄС закликає Китай не надавати зброю Росії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
ЄС закликає Китай не надавати зброю Росії

Європейський Союз закликає Китай не надавати зброю Росії, а також не звільняти президента Володимира Путіна від західних санкцій.

Сьогодні, 1 квітня, президент Китаю Сі Цзіньпін, який не засуджує напад російських військ на Україну, проведе тригодинний віртуальний саміт з офіційними особами, зокрема з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За даними західних чиновників, Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову та іншу допомогу, щоб пом’якшити удар санкцій.

Урсула фон дер Ляєн наполягатиме на тому, що президент Сі має відмовитися від таких запитів Росії і замість цього використати могутність Китаю для припинення бойових дій.

Брюссельські чиновники не очікують жодної значної згоди від віртуальних переговорів, але сподіваються, що Китай розгляне питання про відмову Путіна від використання зброї масового знищення,.

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Джерело: BBC

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