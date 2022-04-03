Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв Україні підтримку з боку Євросоюзу, щоб винні у воєнних злочинах під Києвом понесли відповідальність за агресивні дії проти мирного населення.

Мішель написав про це у соціальній мережі Twitter після того, як побачив жахливі фотографії та докази звірств російських військових у Бучі.

– Я шокований вражаючими знімками, що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини, – зізнався Мішель.

Він додав до свого допису позначку Різанина у Бучі (#BuchaMassacre). Він завершив своє повідомлення, яке написав англійською, гаслом на підтримку нашої держави: Слава Україні!

– Євросоюз допомагатиме Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування відповідальних осіб у міжнародних судах. Очікуються нові санкції та нова підтримка, – наголосив президент Євроради.

Очільник Європейської ради вважає, що ці фотографії – це докази воєнних злочинів Російської Федерації, що мають бути використані в суді.