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Гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршується – британська розвідка

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршується – британська розвідка

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє про погіршення гуманітарної ситуації в Маріуполі Донецької області.

За даними відомства, понад 160 тис. жителів, які залишилися в місті, позбавлені електропостачання, зв’язку, медикаментів, тепла й води.

– Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити українських захисників здатися, – стверджує Міноборони Великої Британії.

Нині в оточеному Маріуполі тривають запеклі бої та не припиняються авіаудари армії РФ.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські загарбники руйнують Маріуполь, тому що для них це чергова “медалька на груди“.

За час повномасштабної війни в Україні обстрілами військові РФ зруйнували вже 90% інфраструктури.

Нині українська сторона намагається евакуювати поранених та вбитих захисників із Маріуполя.

Вивезти їх із Бердянська кораблями погодилася Туреччина. Однак, чи вдасться це зробити, залежить від очільника Росії Володимира Путіна.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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Фото: Getty Images

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