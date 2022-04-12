Бої на Сході України посилюватимуться протягом наступних 2-3 тижнів – британська розвідка

Протягом наступних двох-трьох тижнів бої на Сході України посилюватимуться.

Такий прогноз озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 12 квітня.

До такого висновку в британському відомстві дійшли зважаючи на те, що Росія продовжує фокусувати там свої зусилля.

Зокрема, для підтримання операцій на Сході України РФ передислоковує туди війська з Білорусі.

– Російська Федерація продовжує атакувати українські позиції поблизу Донецька та Луганська, – зауважують у британській розвідці.

У планах Росії, наголошують у Міноборони країни, – бої в районі Херсона та Миколаєва та поновлення штурму в бік Краматорська.

Нагадаємо, що станом на 12 квітня армія РФ намагається завершити перегрупування та перемістити підрозділи до Бєлгородської та Воронезької областей, а авіацію перебазувати на аеродроми, що близько до східних кордонів України.

На Слобожанському напрямку російська розвідка працює над виявленням позицій підрозділів військ ЗСУ та визначенням маршрутів їх висування.

Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ бачать ознаки того, що армія РФ намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області та закріпитись на кордонах Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Генштаб ЗСУ