Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн анонсувала шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, який може включати обмеження щодо російського Сбербанку та механізми нафтового ембарго проти Москви.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій газеті Bild am Sonntag, що було опубліковане 17 квітня.

– Ми вивчаємо (запровадження санкцій, – Ред.) проти банківського сектору Росії, особливо проти Сбербанку, частку якого складає 37 відсотків цього сектора… А також ​​питання, пов’язані з енергетикою, – сказала вона.

За її словами, ЄК розробляє розумні механізми, щоб ембарго на російську нафту також могло бути включено до наступного етапу санкцій.

Голова Єврокомісії встала на захист уряду Німеччини від звинувачень у тому, що ФРН гальмує запровадження обмежень проти Росії.

За її словами, Німеччина погодилася на всі п’ять запропонованих нами пакетів санкцій протягом 48 годин, а Євросоюз ще ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз, сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що запроваджені санкції проти Кремля вже мають свій ефект.

– Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку, – сказала вона.

Вона додала, що експорт у Росію впав на 70 відсотків, а валовий внутрішній продукт РФ зменшиться на 11 відсотків. На її думку, дефолт в Росії є питанням часу.

– Цією війною Путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

На початку квітня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером відвідали Київську область, де після відходу російських військ було виявлено численні тіла мирних жителів.