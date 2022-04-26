Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна передала Україні танки.
На заміну Польща отримала техніку від Великої Британії.
Прем’єр-міністр Польщі запитали. чи правдива заява британського прем’єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки, а на заміну отримала британську техніку.
– Так, – відповів Моравецький.
Проте він відмовився розкривати будь-які подробиці, зокрема щодо кількості танків.
-Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу, – резюмував Моравецький.
Related video
Джерело: Polska Times