Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна передала Україні танки.

На заміну Польща отримала техніку від Великої Британії.

Прем’єр-міністр Польщі запитали. чи правдива заява британського прем’єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки, а на заміну отримала британську техніку.

– Так, – відповів Моравецький.

Проте він відмовився розкривати будь-які подробиці, зокрема щодо кількості танків.

-Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу, – резюмував Моравецький.

Related video

Джерело: Polska Times