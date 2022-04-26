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Факти / Світ / Світові новини

Польща передала Україні танки, а на заміну отримала британські – Моравецький

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна передала Україні танки.

На заміну Польща отримала техніку від Великої Британії.

Прем’єр-міністр Польщі запитали. чи правдива заява британського прем’єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки, а на заміну отримала британську техніку.

– Так, – відповів Моравецький.

Проте він відмовився розкривати будь-які подробиці, зокрема щодо кількості танків.

-Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу, – резюмував Моравецький.

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Джерело: Polska Times

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Фото: Getty Images

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