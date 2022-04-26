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Росія натякає Молдові, щоб чекала “гостей”: Подоляк про ситуацію у Придністров’ї

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у невизнаній “Придністровській Молдавській Республіці” та натякає Молдові, щоб чекала “гостей”. Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Росія намагається дестабілізувати ситуацію в “ПМР” та натякає Молдові, щоб чекала “гостей”. Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева, – написав Подоляк.

Водночас він зазначив, що є й хороша новина, яка полягає в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Але треба працювати, як одна команда, підсумував Подоляк.

Зранку 26 квітня у придністровському селищі Маяк прогриміли вибухи. За попередніми даними, підірвано дві вишки зв’язку. Після 11.00 президент Молдови Мая Санду скликала засідання Радбезу через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров’ї.

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Фото: Офіс президента

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