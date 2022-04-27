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Після блокування партизанами залізниці: у Білорусі запроваджують страту за замах на теракт

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Білорусь палац

У Білорусі схвалили запровадження смертної кари за замах на вчинення актів тероризму.

Це сталося після того, як активісти намагалися саботувати частини залізничної мережі, щоб ускладнити для Росії введення військ в Україну для її вторгнення.

Видання Белта повідомляє, що білоруська нижня палата парламенту (Палата представників) у двох читаннях схвалила зміни до Кримінального кодексу.

Перш ніж набрати чинності, зміни потребують підтримки верхньої палати (Рада Республіки) та схвалення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Спікер палати представників Володимир Андрейчанка, натякаючи на диверсії на залізниці, сказав, що “деструктивні сили продовжують терористичні екстремістські дії, намагаючись розгойдувати ситуацію в Білорусі, провокуючи внутрішню нестабільність і конфлікти”.

— Вживаються заходи щодо виведення з ладу залізничної техніки та колій, об’єктів стратегічного значення. Діям терористів не може бути виправдання, – сказав він.

Росія використовувала свого нечисленного близького союзника Білорусь як плацдарм для початку своєї невдалої спроби оточити Київ на першому етапі вторгнення. Хоча Мінськ заперечує безпосередню причетність до повномасштабного вторгнення в Україну.

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Джерело: Белта

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Фото: Depositphotos

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