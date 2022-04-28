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Факти / Світ / Світові новини

Росіяни страчували охочих здатися в полон у Донецькій області – США

Тетяна Забожко редакторка стрічки
полон_полонена жінка

Сполучені Штати мають достовірні докази того, що в Донецькій області росіяни страчували українців, які намагалися здатися полон.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН 27 квітня повідомила спеціальний посол США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак.

– У нас є достовірна інформація про те, що представники російської військової частини, що діяла поблизу Донецька, стратили, а не взяли під варту, українців, які намагалися здатися в полон, – зауважила Бет Ван Шаак.

Спеціальний посол США наголосила: ці факти, якщо вони дійсно мали місце, є порушенням основного принципу військового права – заборони розстрілу цивільних та комбатантів, які капітювали, дістали поранення або мають інші форми втрати працездатності.

– Наше послання російському військовому та політичному керівництву, а також рядовим – просте: світ спостерігає, і ви будете притягнуті до відповідальності, – запевнила Бет Ван Шаак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: The Hill

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Фото: Depositphotos

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