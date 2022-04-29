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Велика Британія направить в Україну експертів з воєнних злочинів – CNN

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велика Британія направить в Україну експертів з воєнних злочинів – CNN

Велика Британія направить в Україну групу експертів з воєнних злочинів, аби допомогти розслідувати жорстокі вбивства українців російськими військовими.

Наступного тижня група експертів прибуде до Польщі, щоби зустрітися з українським урядом, міжнародними партнерами, неурядовими організаціями та біженцями.

Мета візиту експертної групи – допомогти зібрати докази воєнних злочинів, які скоїли російські солдати на території України.

Після повідомлень про ґвалтування український жінок та дітей, до групи вирішили долучити й експертів з питань сексуального насильства.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також повідомила, що у п’ятницю приїде до Гааги, щоб зустрітися з головою Міжнародного кримінального суду (МКС), суддею Петром Гофманським.

Трасс також працюватиме зі своїм голландським колегою Вопке Хекстра під час свого візиту, щоб спільно притягнути Росію до відповідальності.

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– Росія внесла в Україну варварство і вчинила підлі звірства, зокрема проти жінок, – йдеться в заяві Трасс.

Трасс додає, що британський досвід допоможе розкрити правду і притягнути до відповідальності режим Путіна.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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