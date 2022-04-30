Папа Римський тричі просив Путіна про коридор із Маріуполя, той відмовив – ЗМІ

Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна про гуманітарний коридор із Маріуполя для цивільного населення.

За інформацією італійської газети Il Messaggero, понтифік тричі звертався до очільника Кремля з цим проханням, але той усі три рази отримав відмову.

Зазначається, що Папа просив про евакуацію цивільних осіб із Азовсталі у Маріуполі на судно під прапором Святого Престолу. Ймовірно, тому, що з точки зору логістики, забрати людей з комбінату було б легше через порт.

Газета пише, що тепер у Ватикані песимістично ставляться до подальших спроб організувати евакуацію людей з Азовсталі, але наполягають на “продовженні роботи на цьому полі дипломатії та багатосторонності, інакше війна продовжуватиме пожирати дітей України”.

Маріуполь залишається заблокованим російськими військами вже два місяці. Рашисти не припиняють завдавати артилерійських та авіаційних ударів по місту. На Азовсталі перебувають понад 1 тис. осіб, серед яких цивільні та військові. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним чи військовим шляхом.

Люди на Азовсталі перебувають у жахливих умовах. Там величезні проблеми з водою, їжею та медикаментами.

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Джерело: Il Messaggero